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Консультант врача. Электронная медицинская библиотека

Консультант врача

Электронная медицинская библиотека

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Вы читали

Здравоохранение Российской Федерации № 01.2016

Авторыгл. ред. Онищенко Г.Г.
Год издания2016

Здравоохранение Российской Федерации

Авторы
Год издания2012

Здравоохранение Российской Федерации

Авторы
Год издания2011

Вопросы питания, № 2, 2018

АвторыТутельян В.А., Никитюк Д.Б., Ханферьян Р.А., Вржесинска О.А.
Год издания2018

Вопросы питания, № 1, 2018

АвторыТутельян В.А., Никитюк Д.Б., Ханферьян Р.А., Вржесинска О.А.
Год издания2018

Вопросы питания, № 6, 2017

АвторыТутельян В.А., Ханферьян Р.А., Вржесинска О.А.
Год издания2017

Вопросы питания, № 5, 2017

АвторыТутельян В.А., Ханферьян Р.А., Вржесинска О.А.
Год издания2017

Вопросы питания, № 4, 2017

АвторыТутельян В.А., Ханферьян Р.А., Вржесинска О.А.
Год издания2017

Вопросы питания, № 3, 2017

АвторыТутельян В.А., Ханферьян Р.А., Вржесинска О.А.
Год издания2017

Вопросы питания, № 2, 2017

АвторыТутельян В.А., Ханферьян Р.А., Вржесинска О.А.
Год издания2017
 
 

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Модули

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Акне: современные подходы к терапии

АвторыЛ.С. Круглова, Н.В. Грязева
Год издания2021

Гепатит С

АвторыЕ.А. Климова
Год издания2022

Алгоритмы лечения пациентов с эректильной дисфункцией и/или симптомами нижних мочевых путей на фоне доброкачественной гиперплазии предстательной железы

АвторыСпивак Л.Г.
Год издания2020

Острый геморрой

АвторыБлагодарный Л.А., Титов А.Ю., Шелыгин Ю.А., Москалев А.И.
Год издания2020

Этиология, патогенез, диагностика, клиника и консервативное лечение геморроя

АвторыБлагодарный Л.А., Титов А.Ю., Кузьминов А.М., Костарев И.В., Королик В.Ю., Шелыгин Ю.А., Москалев А.И.
Год издания

Возрастная макулярная дегенерация. Экссудативная форма

АвторыМ.В. Будзинская
Год издания2019

Аллергический ринит: новые принципы ступенчатой терапии

АвторыНосуля Е.В.
Год издания2019

Вирус папилломы человека: папилломавирусная инфекция и заболевания, ассоциированные с ВПЧ

АвторыНазарова Н.М.
Год издания2019

Идиопатический легочный фиброз

АвторыАвдеев C.Н.
Год издания2019

Эффективность пероральных венотоников при хронической венозной недостаточности: результаты Кохрановского метаанализа 2016 года

АвторыЯснопольская Н.В.
Год издания2020
 
 

Вебинары

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Ортокератологические линзы: механизм действия, показания, возможности, перспективы

АвторРябенко О. И.
24 мая 2022 г. 16:00

Хронический вестибулярный синдром

АвторЗамерград М. В.
24 мая 2022 г. 14:00

Шизофрения с негативными расстройствами: вопросы диагностики и терапии

АвторМедведев В. Э.
26 мая 2022 г. 15:00

Методы продвижения товаров аптечного ассортимента

АвторЛагуткина Т. П.
30 мая 2022 г. 10:00

Кожа в фокусе внимания дерматовенерологов и эндокринологов: практические советы специалистов, в рамках цикла "Междисциплинарные встречи с проф. Аравийской Е.А."

АвторАравийская Е. А., Волкова А. Р.
17 мая 2022 г. 15:00

Основы реанимационной поддержки и ведения пациентов при жизнеугрожающих состояниях в терапии

АвторВарлыгин О. О.
27 июля 2022 г. 13:00

Юридические аспекты и основы первой помощи для лиц с медицинским образованием

АвторВарлыгин О. О.
20 июля 2022 г. 13:00

Выбор тактики лечения геморроя

АвторМудров А. А.
19 мая 2022 г. 15:00

Обеспечение качества товаров аптечного ассортимента: медицинские изделия, минеральные воды, парфюмерно-косметическая продукция

АвторДорофеева В. В.
16 мая 2022 г. 10:00

Боль в спине: традиция представлений и реальность

АвторМенделевич Е. Г.
23 мая 2022 г. 13:00
 
 

Клинические рекомендации

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Трудности клинической диагностики и лечения в пульмонологии

АвторыЭ. П. Бербенцова
Год издания2020

Клинические рекомендации. Неонатология

Авторыпод ред. Володина Н.Н., Дегтярева Д.Н., Крючко Д.С.
Год издания2021

Пособие по пульмонологии. Иммунология, клиника, диагностика и лечение воспалительных вирусных, бактериальных заболеваний верхних дыхательных путей, бронхов, легких

АвторыБербенцова Э.П.
Год издания2020

Клинические нормы. Неврология

АвторыИ. Л. Иванова, Р. Р. Кильдиярова, Н. В. Комиссарова
Год издания2021

Лечение пациентов с расстройствами височно-нижнечелюстного сустава и жевательных мышц

АвторыТрезубов В.Н., Булычева Е.А., Трезубов В.В., Булычева Д.С.
Год издания2021

Клинические нормы. Ультразвуковое исследование в педиатрии. Методические рекомендации

АвторыЕ. Б. Ольхова
Год издания2021

Клинические рекомендации по кардиологии и коморбидным болезням

Авторыпод ред. Ф. И. Белялова
Год издания2021

Клиническая электромиография для практических неврологов

АвторыСанадзе А.Г., Касаткина Л.Ф.
Год издания2020

Рекомендации по диагностике и лечению взрослых больных гепатитом С

АвторыВ. Т. Ивашкин, Н. Д. Ющук, Е. А. Климова и др.
Год издания2020

Клинические рекомендации. Неонатология

Авторыпод ред. Володина Н.Н., Дегтярева Д.Н., Крючко Д.С.
Год издания2020
 
 

Национальные руководства

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Неврология : национальное руководство. Том 1

Авторыпод ред. Е. И. Гусева, А. Н. Коновалова, В. И. Скворцовой
Год издания2022

Санаторно-курортное лечение : национальное руководство. Краткое издание

Авторыпод ред. А. Н. Разумова, В. И. Стародубова, Г. Н. Пономаренко
Год издания2022

Сосудистая хирургия В.С. Савельева : национальное руководство. Краткое издание

Авторыпод ред. И. И. Затевахина, А. И. Кириенко
Год издания2022

Эндокринология : национальное руководство

Авторыпод ред. И. И. Дедова, Г. А. Мельниченко
Год издания2022

Оториноларингология

Авторыпод ред. Пальчуна В.Т.
Год издания2022

Гинекология

Авторыпод ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, В.Н. Серова, В.Е. Радзинского, И.Б. Манухина
Год издания2022

Абдоминальная хирургия

Авторыпод ред. И. И. Затевахина, А. И. Кириенко, В. А. Кубышкина
Год издания2021

Общественное здоровье и здравоохранение. Национальное руководство

Авторыгл. ред. Г. Э. Улумбекова, В. А. Медик
Год издания2022

Офтальмология

АвторыАветисова С.Э., Егорова Е.А., Мошетовой Л.К., Нероева В.В., Тахчиди Х.П.
Год издания2022

ВИЧ-инфекция и СПИД

АвторыПокровский В.В.
Год издания2021
 
 